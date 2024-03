Sanità: Rocca, da giunta Zingaretti 500 milioni a privati, io massacrato per letti ad anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema degli anziani "nessuno ha detto una parola sul fatto che la giunta precedente", guidata da Zingaretti, "abbia aumentato la spesa verso il privato di 100 milioni l’anno negli ultimi 5, quindi mezzo miliardo strutturale è andato al privato. Io sono stato massacrato per 27 milioni perché ho cercato 500 letti da dare ai nostri anziani per deflazionare i pronto soccorso. Ho comprato tutti quelli disponibili in una realtà, come quella romana e laziale, che gli anziani non li ha proprio pensati, non ci sono i letti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del convegno dal titolo "Il rilancio necessario per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare la salute delle persone" promosso dalla Cgil di Roma e del Lazio e dalla Uil del Lazio presso il Centro Congressi Cavour, a Roma. "Altra frattura è quella per cui gli anziani che abitano a Tiburtino o al Tufello debbano essere trasferiti a Tivoli o Rocca di Papa perché a Roma non ci sono strutture per anziani. E costringere una persona con un reddito medio a una violenza di un viaggio di 1 ora e mezza è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Da lì la riapertura pubblica del San Giacomo. È un lavoro lento, dobbiamo governare la complessità e se lo facciamo sulla base di una polarizzazione del confronto non credo che i sistemi complessi abbiano spazio", ha concluso. (Rer)