Monza: Luca Santanbrogio confermato presidente della provincia con 46.479 voti

20 luglio 2021

- La Provincia di Monza e della Brianza accoglie nuovamente Luca Santambrogio, Sindaco di Meda, per il suo secondo mandato come Presidente della Provincia. L’Ufficio elettorale ha terminato questo pomeriggio le verifiche conseguenti alle operazioni di scrutinio avvenute in mattinata e ha proclamato il nuovo Presidente con 46.479 voti ponderati, pari al 50,19 per cento. ’altro candidato alla Presidenza, Gianpiero Bocca, Sindaco di Cesano Maderno, ha raccolto 46.132 voti ponderati (che corrispondono al 49,81 per cento delle preferenze). L’affluenza registrata è stata particolarmente alta, con un totale di 794 Sindaci e Consiglieri ad essersi recati alle urne (di cui 774 voti validi, 16 schede bianche e quattro nulle), pari al 92,43 per cento degli aventi diritto, con precisamente: 13 voti espressi da elettori provenienti da Comuni fino a tremila abitanti (325 voti ponderati); 84 da elettori di Comuni fino a 5000 abitanti (3159 voti ponderati); 210 da Comuni fino a 10 mila abitanti (14076 voti ponderati); 306 da Comuni fino a 30 mila abitanti (32292 voti ponderati); 148 da Comuni fino a 100 mila abitanti (27.777 voti ponderati); 33 da Comuni fino a 250. Mila abitanti (14982 voti ponderati). (segue) (Com)