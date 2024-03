Monza: Luca Santanbrogio confermato presidente della provincia con 46.479 voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i voti per il rinnovo del Consiglio Provinciale, al termine delle verifiche conseguenti alle operazioni di scrutinio l’Ufficio Elettorale provinciale ha proclamato i 16 nuovi Consiglieri: Nove Consiglieri per la lista 1 “Centrodestra per la Brianza”, con i rispettivi voti ponderati: Giuseppe Azzarello (7735); Claudio Rebosio (6097); Marina Romanò (5370); Massimiliano Lucio Longo (5008); Michele Santoro (4413); Francesco Cirillo (4054); Antonella Casati (4024); Alessandro Rossini (3922); Elisabetta Viganò (3362). Sette Consiglieri per la lista 2 "BrianzaReteComune", con i rispettivi voti ponderati: Vincenzo Alessandro Di Paolo (5911); Alberto Rossi (5730); Paola Bernasconi (4715); Simone Sironi (4651); Francesco Facciuto (4632); Concettina Monguzzi (4416); Giorgio Garofalo (3948). Durante il prossimo Consiglio Provinciale, presso la sede di via Grigna 13, a Monza, avverrà il giuramento del Presidente della Provincia e a seguire l’insediamento dei nuovi Consiglieri Provinciali. (Com)