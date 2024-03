Bosnia: non ci saranno aumenti di tariffe energia elettrica per cittadini di Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte costituzionale della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) sulle tariffe per la fornitura di elettricità non porterà ad un aumento dei prezzi per i consumatori. E' stato dichiarato oggi all'incontro tra i rappresentanti dell'Agenzia di regolamentazione dell'energia, il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik, il primo ministro Radovan Viskovic, il direttore dell'azienda di distribuzione elettrica Elektroprivreda, Luka Petrovic, e il ministro dell'Energia Petar Djokic. Lo riporta l'emittente "N1" secondo cui anche se la Commissione di regolamentazione applicherà la sentenza della Corte costituzionale non ci saranno i temuti aumenti. (segue) (Seb)