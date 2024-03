© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni giorni fa la stampa di Banja Luka aveva previsto per l'80 per cento dei cittadini della Repubblica Srpska un aumento delle tariffe dell'energia elettrica. L'aumento era previsto dopo che la Corte costituzionale della Repubblica Srpska aveva contestato la decisione sulle tariffe per la fornitura pubblica dell'elettricità, dichiarandola non in conformità alla Costituzione dell'entità. (Seb)