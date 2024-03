Credito: Usa, spagnola Santander prevede taglio 300 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Banco Santander prevede di tagliare circa 300 posti di lavoro negli Stati Uniti, pari al 2,7 per cento della forza lavoro nel Paese. Interpellata dall'agenzia di stampa "Europa Press", Santander non ha voluto indicare il numero di licenziamenti, ma ha confermato che sta apportando modifiche al suo modello operativo negli Stati Uniti che si sta evolvendo con investimenti in nuove capacità digitali. L'istituto di credito spagnolo si è impegnato a sostenere i lavoratori interessati dal piano di riduzione dell'organico offrendo loro opportunità interne "ove possibile".(Spm)