G7: via libera da Aula Camera a decreto, testo passa al Senato

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 141 sì, 65 no ed otto astenuti, al decreto recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. A favore delle misure ha votato, oltre alla maggioranza, anche Italia viva. Ad astenersi è stato il gruppo di Azione, mentre Partito democratico, Movimento cinque stelle ed Alleanza verdi e sinistra hanno espresso la loro contrarietà. Il testo passa, ora, all’esame del Senato, e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 19 marzo. (segue) (Rin)