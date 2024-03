G7: via libera da Aula Camera a decreto, testo passa al Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento, composto da tre articoli, ha come obiettivo quello di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei capi di Stato e di governo che si svolgerà nei giorni dal 13 al 15 giugno 2024. Si prevede la nomina, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario, con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi appunto con la presidenza italiana del G7 nel 2024, con uno stanziamento di risorse pari ad oltre 18 milioni di euro. Si stabilisce, poi, che l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal commissario, avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, disciplinando l’esecuzione anticipata del contratto, le impugnazioni degli atti e i giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere. In particolare, il comma 5 dell’articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. (Rin)