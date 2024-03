Città metropolitana Roma: delegato Scuola, bene soluzione spazi in istituti Manara e Manzoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Siamo soddisfatti della soluzione trovata assieme ai dirigenti scolastici del liceo Manara e dell'istituto comprensivo Manzoni, ai quali rivolgo grande apprezzamento per il loro buon senso e disponibilità che ci ha consentito, assieme all'Usr e all'assessora Maria Stella Squillace del Municipio Roma XII, di scongiurare il problema degli spazi necessari ad accogliere le nuove iscrizioni. La Città metropolitana di Roma, durante il tavolo di confronto, si è resa disponibile a qualsiasi tipo di investimento necessario per addivenire a una soluzione congiunta". Lo dichiara in una nota il consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci. "Da parte dell'Ic Manzoni, che potrà già dal prossimo anno migliorare l'offerta formativa - aggiunge - è emersa la disponibilità al rinnovo della concessione delle due aule in prestito al Manara e il nostro Ente si è impegnato a realizzare lavori di riqualificazione dell'ex casa del custode, con relativa pulizia dello spazio antistante nella sede del plesso Bixio, in largo Oriani 1. Inoltre, di concerto con il preside del Manara, ci siamo impegnati a verificare la modalità di utilizzo degli spazi interni dell'istituto, per rendere fruibile anche una terza aula, necessaria ad accogliere tutte le 183 nuove iscrizioni e nel medio periodo valutare insieme al Municipio Roma XII l'utilizzo del condominio scolastico, per individuare una possibile succursale. Assieme al sindaco Roberto Gualtieri, che ha seguito tutte le fasi di ricerca di soluzione, continuiamo a lavorare pensando che la sinergia e il dialogo tra Enti sia l'unica strada percorribile per risolvere i tanti problemi e le criticità che abbiamo ereditato in ambito scolastico", conclude.(Com)