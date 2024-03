Portogallo: ambasciatore Formosa si congeda dal Presidente del Parlamento portoghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito degli incontri di commiato in vista della conclusione del suo mandato in Portogallo, l'ambasciatore, Carlo Formosa, ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il presidente dell'Assemblea della Repubblica, Augusto Santos Silva, presso il Palacio de Sao Bento, sede del Parlamento unicamerale. Nel corso dell'incontro sono stati passati in rassegna con grande, reciproca soddisfazione gli elementi che hanno concorso in questi anni ad accrescere ulteriormente l'alto livello della relazione bilaterale complessiva tra i due Paesi. Il presidente Santos Silva ha poi voluto sottolineare il forte apprezzamento per il particolare dinamismo con cui l'ambasciata d'Italia ha accompagnato tale progresso, e di cui è stato testimone anche nel suo precedente incarico, di Ministro degli Esteri. (Spm)