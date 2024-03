Lombardia: Verri e Bossi (Lega), Milano Ristorazione ancora una volta plastica nel pane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconcertati e preoccupati dei continui errori gravi che Milano ristorazione sta continuando a commettere, mettendo a rischio la salute dei nostri bimbi e bimbe". Lo comunicano in una nota Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale ed Emanuela Bossi, consigliere della Lega in Municipio 4. "Anche oggi abbiamo ricevuto segnalazioni del fatto che Milano ristorazione abbia ritirato i panini e le focacce per la merenda a causa ancora di frammenti di plastica . Milano ristorazione non è la prima volta che commette questi gravi errori, ci aspettiamo quindi delle misure forti da parte dell'amministrazione". (Com)