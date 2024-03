Pnrr: Gentiloni, per governo è strumento notevole, non eredità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr “è diventato il piano dell’attuale governo. Non è più un’eredità subita”, ma uno strumento “duttile” e “notevole”. Lo ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, intervenendo durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano. “Abbiamo raggiunto livelli del Pil pre-pandemia, quando il Next Generation Eu era appena partito” ha ricordato Gentiloni. Il Piano “ha mostrato di potersi adattare sulle questioni energetiche e nel tener conto dell’inflazione. Adesso ci siamo messi in careggiata e mi fa piacere che l’attuale governo consideri il piano come figlio suo e non un’eredità” ha sottolineato, spiegando che la quinta rata “di cui parleremo in queste settimane, vale poco più di dieci miliardi” e che alcuni obiettivi sono stati spostati “con realismo in avanti, dopodiché le cose bisogna farle”. “Dobbiamo toglierci dalla testa che siccome sono stati rispettati alcuni obiettivi, ora sia tutto in discesa, perché il vero impegno per gli investimenti sarà nei prossimi due o tre anni” ha concluso. (Rem)