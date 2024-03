Violenza donne: Mollicone (Fd'I), bene proiezione "C'è ancora domani" alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la proiezione alla Camera del film 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi, il film dei record che ha venduto di più in assoluto, tenendo in considerazione anche i grandi kolossal americani, nel 2023 in Italia, che ha riscosso un grande successo internazionale e che tutt'oggi, dopo molti mesi dalla prima uscita nelle sale, continua ad essere proiettato in molti cinema italiani". Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, a margine della proiezione del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi nella nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera. "Ringrazio e mi complimento con il presidente della fondazione della festa del cinema di Roma, Gian Luca Farinelli, e la direttrice artistica, Paola Malanga, per aver scelto di proiettare questa pellicola in anteprima all'ultima edizione della festa del Cinema, nonostante la vecchia gestione del ministero della Cultura l'avesse classificata ultima nella lista dei film che avrebbero dovuto ricevere i fondi del ministero. Con la proiezione di oggi si torna a fare luce sul tema della violenza di genere, grazie ad un film coraggioso, che ha un alto valore educativo e che ritengo debba essere proiettato nelle scuole", ha concluso Mollicone. (Rin)