Milano: Molteni, centri sociali professionisti scontro, riconoscenza e vicinanza ad agenti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calci, pugni e bastoni, da parte dei centri sociali ieri a Milano nell'ennesimo assalto alle forze di polizia, al fine di bloccare una iniziativa politica della Lega e la presentazione del libro della parlamentare europea della Lega, Silvia Sardone". Lo afferma Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno in una nota in cui parla di "una vile e violenta aggressione con due agenti feriti, a cui vanno la mia profonda gratitudine, solidarietà e vicinanza. Stima e riconoscenza per il sacrifico e la dedizione costante a difesa della sicurezza dei cittadini". "I soliti professionisti dell'odio verso la polizia e dello scontro sociale, si manifestano per quello che sono: nemici della libertà e del diritto, allergici a regole e legalità", conclude Molteni.(Com)