Usa: ex direttore finanziario Trump Organization si dichiara colpevole di falsa testimonianza

- Allen Weisselberg, l'ex direttore finanziario della società immobiliare della famiglia di Donald Trump, si è dichiarato colpevole delle accuse di falsa testimonianza derivanti dalla sua deposizione durante il processo per frode civile nei confronti dell'ex presidente e attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca. Lo riferisce la stampa Usa. Weisselberg, 76 anni, ha dichiarato ad ottobre di non essere stato coinvolto in una valutazione errata dell'attico di Trump a Manhattan, una dichiarazione finanziaria "fuorviante" che secondo la procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James, avrebbero costituito un tentativo fraudolento di ingannare i finanziatori. Come parte dell'accordo, Weisselberg ammetterà di aver mentito durante la sua testimonianza e potrebbe ammettere di aver ingannato gli investigatori dell'ufficio del procuratore generale di New York. Il rendiconto finanziario di Trump del 2015 valutava l'unità immobiliare a 327 milioni di dollari, sulla base di una dimensione stimata di circa 2.800 metri quadrati, quasi tre volte quella effettiva. (segue) (Was)