Usa: ex direttore finanziario Trump Organization si dichiara colpevole di falsa testimonianza (2)

- Il mese scorso a Weisselberg è stato ordinato di pagare 1,1 milioni di dollari - compresi gli interessi - poiché Trump è stato ritenuto responsabile di aver manipolato il suo patrimonio netto in un caso di frode civile intentato dal procuratore generale dello Stato di New York. Trump ha negato ogni addebito e ha definito il processo parte di una "caccia alle streghe" volta a far deragliare la sua terza corsa alla Casa Bianca. L'atteso appello è l'ultimo guaio legale per il fedele collaboratore di Trump, che ha lavorato per la famiglia dell'ex presidente per mezzo secolo. Weisselberg ha già trascorso circa tre mesi nel carcere di Rikers Island, a New York, nel 2023 dopo essersi dichiarato colpevole di aver partecipato a uno schema di frode fiscale durato 15 anni presso la Trump Organization. Weisselberg aveva testimoniato al processo della Trump Organization del 2022 che aveva ritenuto la società colpevole di tutte le accuse e multata di 1,6 milioni di dollari. Trump non è stato accusato in quel caso. (Was)