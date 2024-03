Porti: ministero Ambiente, via libera a nuove norme per razionalizzare gestione rifiuti delle navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri su proposta dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica assieme al ministro degli Affari europei integra e corregge l’attuale normativa sul conferimento dei rifiuti delle navi con l'obiettivo di raggiungere i più ampi obiettivi di tutela dell’ambiente in questo settore. Lo riferisce il ministero dell'Ambiente (Mase) in una nota, nella quale si spiega che l’atto modifica la normativa vigente del 2021 per semplificare, razionalizzare e garantire una maggiore aderenza alla disciplina rispetto alle competenze che la legge attribuisce ai vari soggetti di governo: Regioni, Autorità marittime e Autorità di Sistema portuale. Tra le novità vi è una più estesa definizione di “rifiuti delle navi”, nonché la semplificazione, a beneficio degli operatori, del metodo di calcolo per gli spazi che ciascuna nave deve dedicare allo stoccaggio dei rifiuti accumulati durante il viaggio. (segue) (Com)