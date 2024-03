Porti: ministero Ambiente, via libera a nuove norme per razionalizzare gestione rifiuti delle navi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle tariffe - prosegue la nota -, è spiegato nel decreto che, nei porti in cui non risulti competente l’Autorità di sistema portuale, queste debbano essere determinate dagli enti locali che hanno affidato il servizio di gestione dei rifiuti, sentite le Autorità marittime. Nuove misure anche sulle navi che fanno scali in più porti ma conferiscono rifiuti in un solo porto: per un principio di equità e mutualità, è stabilito un meccanismo di ripartizione dei proventi derivanti dal pagamento delle tariffe tra tutti i porti interessati. L’atto è stato predisposto dalle Strutture competenti del Mase, con il contributo del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Corpo responsabile, con proprie risorse di bilancio, delle attività ispettive atte a garantire il rispetto della normativa. (Com)