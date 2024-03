Terzo settore: assessora Salute Roma, su Fiaschi, si è sempre spesa per obiettivi solidali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso con molto dispiacere dell'improvvisa scomparsa di Claudia Fiaschi, già portavoce del Forum del Terzo Settore e da sempre impegnata nel volontariato e nella cooperazione sociale. Una donna che si è sempre spesa con passione ed energia per raggiungere obiettivi solidali e perseguire i suoi ideali. Le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al mondo di Confcooperative e del Terzo settore". Lo dichiara in una nota l'assessora capitolina alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari. (Com)