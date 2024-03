Grecia-Turchia: ministro Esteri Gerapetritis, lavoriamo per trovare punti di convergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle relazioni tra Grecia e Turchia "sono in corso dialoghi e consultazioni, in modo da trovare punti di convergenza" ma, anche se "il consenso è cosa buona, non c'è nessun compromesso" in vista. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Grecia, Giorgos Gerapetritis, in un’intervista rilasciata all'emittente radio "Parapolitika". Lo riferisce l’Agenzia "Ana Mpa". Il governo greco “cerca consenso su tutte le principali questioni nazionali e non solo nell’ambito delle relazioni con la Turchia - ha detto -. Ogni volta che si hanno problemi importanti" che "riguardano le generazioni future, si dovrebbe avere la massima consultazione possibile" e "il massimo consenso possibile", ha aggiunto Gerapetritits. "Non discuterò mai di questioni di sovranità", ha sottolineato Gerapetritits "ci sono solo due opzioni: o proviamo a vivere in pace e sicurezza, cercando di non trasformare le tensioni in crisi, o viviamo in una costante prontezza per la guerra".(Gra)