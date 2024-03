Lombardia: Scurati (Lega), sindaco Sala prenda distanze da centri sociali e violenti invece di regalare immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto "accaduto al presidio della Lega in concomitanza con la presentazione del libro della europarlamentare Silvia Sardone è inaccettabile, episodi come questi dove gruppi di centri sociali e anarchici attaccano la Lega e le Forze dell'ordine non si contano più e non possono diventare normalità in un Paese civile". Lo comunica in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega vicepresidente della Commissione 'Attività produttive' di Regione Lombardia in merito agli scontri tra forze dell'ordine e centri sociali durante un evento organizzato dalla Lega e da Silvia Sardone. "Il Sindaco Sala invece di fare finta di niente e strizzare l'occhio a questi violenti e abusivi regalando loro immobili comunali, si dissoci e prenda le distanze. Grazie ancora una volta agli agenti di polizia e ai carabinieri intervenuti che hanno dovuto subire violenze e attacchi con bastoni, calci e pugni", conclude Scurati.(Com)