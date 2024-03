Cybersicurezza: Mocerino (Netgroup), da fakenews rischio per democrazia elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 "vedrà metà della popolazione mondiale al voto: un numero impressionante di persone per una gigantesca espressione di democrazia. Siamo tuttavia al cospetto di una nuova fase: oggi parliamo di informazione sintetica , un balzo di qualità delle fakenews. Sono i falsi che possono condizionare la realtà del momento: un esempio è la foto del Papa con il Moncler oppure le frasi mai dette da Biden", ha detto l’esperto di cybersicurezza e presidente di Netgroup Spa, Giuseppe Mocerino, a Rainews 24. "Eppure l’Intelligenza artificiale non è altro che un insieme di algoritmi progettato da persone, dunque non è puramente artificiale, l’uomo può fare molto. Dalle elezioni di Obama a quelle di Trump l’utilizzo del digitale e dei social ha cambiato pelle, da positivo a negativo. Voteremo dunque per colpa di qualcuno contro qualcuno? La tecnologia è costruita dall’uomo e l’utilizzo della stessa - ha spiegato - deve proteggere gli esseri umani, qui sono i governi che devono chiarirsi. Sento parlare poco di sovranità digitale, eppure siamo al cospetto di un duopolio Usa e Cina. L’Europa deve battere un colpo, l’attenzione del prossimo Parlamento europeo sul tema della cybersicurezza e dell’IA deve essere centrale", ha concluso Mocerino. (Rin)