Medio Oriente: Amendola (Pd), sì missioni pace, ma azione diplomatica per cessate il fuoco

19 luglio 2021

- Il Partito democratico "sosterrà le nuove missioni di pace e di sicurezza nel Mar Rosso e a Gaza". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico in commissione Esteri della Camera, Enzo Amendola. "Abbiamo chiesto però al governo più azione diplomatica per un cessate il fuoco e più risorse e aiuti per la popolazione civile innocente che in queste ore è vittima di una catastrofe umanitaria a Gaza. Per questo il nostro è un voto favorevole per sostenere le missioni, ma per aiutare in quella regione e a Gaza il ritorno della politica e delle soluzioni negoziali - ha proseguito -. Noi sosterremo la missione nel Mar Rosso che è fondata su una risoluzione delle Nazioni Unite e su una scelta unitaria dell'Unione europea, ma la missione si deve inquadrare in un'azione diplomatica che il governo italiano insieme ai partner europei devono portare avanti. Senza il cessate il fuoco a Gaza, senza una soluzione politica negoziale per liberare gli ostacoli, ma soprattutto per salvare la popolazione innocente nella Striscia, sarà complicato mantenere missioni militari in sicurezza, come ne abbiamo tante da italiani nell'intera regione", ha concluso Amendola. (Rin)