Turismo: Mazzali, province lombarde in crescita, Milano, Brescia, Como e Sondrio le mete top

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione dei pernottamenti nelle province della Lombardia nel 2023 evidenzia una vocazione turistica di tutto il territorio regionale. Lo rivelano gli ultimi dati dell'Osservatorio per il Turismo e l'Attrattività di Regione Lombardia. "Ai vertici si posizionano Milano e Brescia che incassano rispettivamente 18,8 milioni e 13,1 milioni di soggiorni nel 2023 - spiega Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia illustrando i numeri - seguono altre destinazioni lombarde già 'iconiche', come Como (4,6 milioni di soggiorni) e Sondrio (4,4 milioni), la prima nota soprattutto per la stagione estiva che attrae sul 'lungolago' migliaia di visitatori, mentre la seconda per quella invernale". (segue) (Com)