G7: Ruffino (Azione), è fallimento del nuovo Codice appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 a Borgo Egnazia "rappresenta il fallimento del nuovo Codice degli appalti, perché se serve una struttura commissariale per la gestione di 18 milioni di euro, vuol dire che la sburocratizzazione tanto decantata dalla maggioranza non ha portato i risultati previsti. Impossibile non rilevare che alla prima occasione importante si agisce in deroga al nuovo Codice degli appalti". Lo ha detto Daniela Ruffino, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe in commissione Ambiente alla Camera, annunciando in Aula, a Montecitorio, l'astensione del gruppo sul decreto G7-Infrastrutture. (segue) (Rin)