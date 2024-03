Congo-Kinshasa: governo intende esplorare 5 miliardi di barili di riserve petrolifere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel 2022, Kinshasa ha firmato un accordo con la Guinea Equatoriale per la costruzione di una raffineria e di alcuni impianti di stoccaggio, con la volontà di agevolare l’esportazione del petrolio congolese verso nuovi mercati. A maggio scorso, inoltre, Kinshasa ha firmato un accordo con l'Uganda che prevede che il petrolio prodotto nel bacino Albertine in territorio congolese venga trasportato attraverso il previsto oleodotto dell'Africa orientale ed esportato verso i mercati globali. A luglio, un'intesa con l'Angola ha permesso a Kinshasa di avviare lo sviluppo congiunto del Blocco 14, situato al confine marittimo dei due Paesi. L’accordo non solo incoraggia gli investimenti di Chevron, l’operatore del blocco, ma aumenta anche la fornitura di prodotti petroliferi raffinati dall’Angola alla Rdc, rafforzando così la resilienza energetica del Paese. Inoltre, la partnership prevede iniziative di condivisione delle conoscenze volte a stabilire le migliori pratiche e sviluppare le rispettive industrie del petrolio e del gas dei due Paesi. (Res)