Dossieraggio: Rampelli (Fd'I), lo sconcerto continua

- “All’indignazione si aggiungono sconcerto e preoccupazione per i particolari sull’attività di dossieraggio che ha coinvolto ministri, parlamentari, esponenti dello spettacolo, calciatori. Alla faccia delle tante volte invocato Stato di diritto e della tutela della privacy. L’intrusione informatica che ha coinvolto anche me nel periodo del rinnovo della carica di sindaco a Roma solleva domande: chi ha dato questo ordine, la sua esecuzione quali conseguenze ha determinato? Queste informazioni a chi sono state trasmesse e in cambio di cosa? Le notizie secondo cui queste attività sarebbero state utilizzate poi da un quotidiano, il cui proprietario è uno degli uomini più ricchi e potenti d’Italia, lascia intendere un uso improprio di informazioni carpite illecitamente, teso a condizionare l’opinione pubblica". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (segue) (Rin)