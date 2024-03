Roma: morsa e palpeggiata, donna denuncia violenza sessuale al Pigneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia Casilina a Roma, indagano sulla denuncia presentata da una donna italiana di 40 anni, secondo la quale, nella notte tra venerdì e sabato alle 2 circa, è stata aggredita da un uomo in via Cristoforo Buondelmonti nel quartiere Pigneto. La vittima ha raccontato che mentre rincasava dopo essere stata in un locale con amici, le si è avvicinato un uomo, forse straniero che, dopo averla fatta cadere a terra, l’ha palpeggiata dandole un morso in faccia. La donna è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l’aggressore ricorrendo alle cure dell’ospedale Vannini dove è stata medicata e refertata.(Rer)