Difesa: Tajani, forze militari indispensabili per politica estera

- Le forze militari italiane “sono uno strumento fondamentale per la nostra politica estera”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un saluto ai militari italiani inquadrati in Eufor-Althea e Nato in Bosnia Erzegovina. “Riuscite sempre a farci fare un’ottima figura per la capacità di integrazione, anche con la popolazione civile, e (la capacità) di dialogo in tutti i territori dove c’è la nostra presenza militare”, ha osservato Tajani. Per questo “siete uno strumento fondamentale” e “vi siamo grati per quello che fate e farete in condizioni non sempre ottimali”, ha concluso il ministro.(Seb)