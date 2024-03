Piemonte: rimane l'allerta arancione per le valanghe sull'arco alpino occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo bollettino emesso da Arpa Piemonte mantiene anche per oggi l'allerta arancione nonostante il miglioramento del maltempo a causa delle valanghe sul settore occidentale, dalla Valsesia alla Valle Po, a causa degli ingenti quantitativi di neve, superiori ai 130 cm, caduti nelle ultime 72 ore. Il pericolo valanghe è 4 - Forte in relazione al riscaldamento atteso. L'allerta è invece gialla per valanghe sul settore alpino settentrionale e sud-occidentale e per rischio idraulico sulle pianure centrali e settentrionali, associato al transito delle piene dei fiumi. La Protezione civile regionale è passata dalla fase operativa di pre-allerta a quella di attenzione, mantenendo costante la sorveglianza su eventuali fenomeni di dissesto sul territorio regionale. (Rpi)