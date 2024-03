Governo: Cdm delibera intervento in giudizio legittimità costituzionale Valle d'Aosta su tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, , che si è riunito oggi, 4 marzo, alle ore 11:10 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la determinazione d’intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Valle d’Aosta avverso l’articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Consiglio dei ministri. (Com)