Periferie: Battilocchio (FI), da Unicef e Save the Children importante contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in commissione "abbiamo svolto due importanti audizioni, Unicef e Save the Children, cui tengo particolarmente, e ringrazio i rappresentanti dei vertici delle due organizzazioni per il loro rilevante contributo. Stiamo portando avanti un lavoro di analisi e approfondimento su quelle che sono le situazioni nelle periferie anche con il mondo del Terzo settore, essenziale per il lavoro di inchiesta che stiamo svolgendo e per arrivare a proposte concrete". Lo ha detto, a Tg Parlamento, Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della commissione di inchiesta parlamentare sulle Periferie, a margine delle audizioni di oggi dei rappresentanti di Unicef e Save the Children. (segue) (Rin)