Periferie: Battilocchio (FI), da Unicef e Save the Children importante contributo (2)

- Il parlamentare ha continuato: "Durante le nostre visite abbiamo riscontrato una estrema vivacità e presenza del Terzo settore in molte periferie delle nostre città, per questo il loro contributo e i dati forniti in audizione sono particolarmente importanti e si inseriscono in pieno nel quadro dei nostri obiettivi. Prevenzione, contrasto e recupero, pilastri dell'azione di lavoro di Unicef e Save the children, fanno parte di una politica di approccio sicura ed efficace che condividiamo profondamente, così quello della multidimensionalità, una delle richieste più ricorrenti che vengono dai territori. Sono certo - ha concluso Battilocchio - che con Unicef e Save the Children potremmo avvia una proficua collaborazione sui progetti in essere e diamo sin da ora la nostra disponibilità". (Rin)