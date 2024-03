Pakistan: Commissione elettorale esclude da ripartizione quote coalizione di cui fa parte Pti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale del Pakistan ha deciso che il Consiglio sunnita unito (Sic) non può partecipare alla ripartizione dei seggi delle quote riservate in parlamento e nelle assemblee provinciali. Il Sic è un’alleanza di partiti musulmani e religiosi di cui fa parte il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imran Khan. Il Pti vi ha aderito dopo le elezioni dell’8 febbraio, alle quali i suoi esponenti si sono presentati come indipendenti. La Commissione elettorale ha spiegato che il Sic non ha presentato entro la scadenza prevista, cioè il 24 dicembre scorso, la lista dei candidati eventualmente beneficiari dei seggi riservati. La Commissione, che si era riservata il giudizio la scorsa settimana, ha preso la decisione con la maggioranza di quattro voti a uno: il commissario Babar Hassan Bharwana ha condiviso la conclusione, ma ha aggiunto una nota di dissenso sulla ripartizione; a suo parere i seggi dovrebbero essere ripartiti in proporzione ai voti effettivamente presi dai partiti e dovrebbero rimanere vacanti in attesa di emendamenti costituzionali. Il Pti, in un post sul social network X, ha affermato che l’organismo di vigilanza elettorale “continua a mancare di rispetto al mandato pubblico” e ha definito il verdetto odierno un altro passo “per distruggere completamente la democrazia e il processo elettorale in Pakistan”. Un dirigente del partito, Shoaib Shaheen, ha annunciato un ricorso in appello. (segue) (Inn)