Pakistan: Commissione elettorale esclude da ripartizione quote coalizione di cui fa parte Pti (2)

- Sia per l’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, sia per le assemblee provinciali è stato usato lo stesso sistema elettorale: maggioritario uninominale con l’aggiunta di quote riservate, i cui seggi sono suddivisi in proporzione ai voti. L’Assemblea si compone di 336 membri, di cui 70 assegnati su base proporzionale: 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani. Nelle province i seggi riservati sono 74 nel Punjab (di cui 66 alle donne e otto ai non musulmani); 38 nel Sindh (29 alle donne e nove ai non musulmani); 30 nel Khyber Pakhtunkhwa (26 alle donne e quattro ai non musulmani) e 14 nel Belucistan (undici alle donne e tre ai non musulmani). Su 226 seggi in totale, la Commissione ha finora lasciato in sospeso i 78 relativi al Sic. (segue) (Inn)