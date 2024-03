Pakistan: Commissione elettorale esclude da ripartizione quote coalizione di cui fa parte Pti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la giustizia del Pakistan ha presentato i suoi candidati come indipendenti dopo essere stato privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui il suo leader Imran Khan è stato un campione, provvedimento motivato dal mancato adempimento di norme di democrazia interna. Khan è a sua volta coinvolto in diverse vicende giudiziarie, da lui contestate come una persecuzione con motivazioni politiche, ed è in carcere da agosto, con tre condanne e altri procedimenti a carico. I candidati riconducibili al Pti hanno comunque ottenuto il maggior numero dei seggi nell’Assemblea nazionale (e in quella del Khyber Pakhtunkhwa). Il Pti ha contestato i risultati delle elezioni denunciando una “frode”. (Inn)