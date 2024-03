Governo: Cdm esamina cinque leggi regionali, non ne impugna nessuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 4 marzo, alle ore 11:10 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato cinque leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Regione Abruzzo n. 1 del 03/01/2024, recante “Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle”; la legge della Regione Lazio n. 1 del 10/01/2024, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive Modifiche. Disposizioni varie”; la legge della Regione Basilicata n. 1 del 12/01/2024, recante “Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità”; la legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10/01/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali)”; la legge della Regione Lombardia n. 1 del 25/01/2024, recante “Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie”. (Com)