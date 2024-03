Sanità: Cgil-Uil, Rocca cambi passo per rilanciare sistema Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rilancio necessario per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare la salute delle persone". Questo il titolo dell'odierno convegno promosso dalla Cgil di Roma e del Lazio e dalla Uil del Lazio presso il Centro Congressi Cavour. Un'iniziativa che, per contenuti sviluppati e proposte avanzate, si pone come l'inizio formale della vertenza sindacale che intende rimettere al centro del dibattito pubblico il diritto fondamentale alla salute delle persone, garantito dalla nostra Carta costituzionale. Lo comunicano in una nota la Cgil e la Uil del Lazio. Nonostante la complessità del tema - prosegue la nota - non è stato difficile fare chiarezza sulle attuali criticità del servizio sanitario regionale. Basti pensare ai tempi di attesa per un esame specialistico, che superano i dodici mesi e che spingono uomini e donne a rivolgersi al privato ma con costi che non tutti possono sostenere. Non a caso nella nostra regione il 26 per cento delle famiglie versa in condizioni di povertà con la conseguente quanto triste rinuncia alle cure. (segue) (Com)