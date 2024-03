Sanità: Cgil-Uil, Rocca cambi passo per rilanciare sistema Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smentito poi dalle organizzazioni sindacali anche il falso mito dei pronto soccorso intasati di codici bianchi, che in realtà si attestano su percentuali decisamente irrisorie. Ai raggi X dei sindacati anche le condizioni di lavoro degli operatori della sanità e dei servizi in appalto che consentono il funzionamento delle strutture sanitarie, costretti quotidianamente a svolgere compiti di responsabilità con un carico di stress elevato, vista la scarsissima presenza di unità lavorative. E ancora il dumping contrattuale dei privati e la non autosufficienza. Come prendiamo in carico e curiamo le persone anziane e quelle più fragili è la cartina di tornasole del Paese che vogliamo. I segretari nazionali Domenico Proietti, Tania Sacchetti, Serena Sorrentino, Carmelo Barbagallo hanno contribuito a tracciare la strada che seguirà il sindacato: per rifondare il servizio sanitario regionale e nazionale bisogna scardinare il binomio che si è consolidato negli ultimi venti anni e che vede sanità e profitto indissolubilmente legati. (segue) (Com)