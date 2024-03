Sardegna: bacini idrici quasi al 60 per cento dopo pioggia e neve di questi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione idrica in Sardegna sembra migliorare grazie alle piogge e alla neve di fine febbraio e inizio marzo. Un sollievo particolarmente atteso nelle aree rurali, dove si era temuto il razionamento dell'acqua. Tuttavia, non tutte le zone dell'isola sono fuori pericolo. Secondo i dati raccolti dall'Autorità di bacino regionale, a febbraio 2024 i laghi e le dighe sardi contengono il 56,2 per cento della loro capacità massima, ovvero 1025 milioni di metri cubi di acqua su 1824 milioni di mc totali. Sebbene sia un miglioramento rispetto al mese precedente, quando si registrava il 52,5 per cento, resta ancora lontano dal livello dell'anno precedente, che era del 76 per cento. Nonostante questo miglioramento generale, ci sono ancora alcune zone che stanno soffrendo per la mancanza d'acqua, come nel Sulcis, nell'alto Nuorese e nell'Ogliastra. (segue) (Rsc)