Sardegna: bacini idrici quasi al 60 per cento dopo pioggia e neve di questi giorni (2)

- Nel Sulcis, ad esempio, il sistema idrico dell'Alto Cixerri è in emergenza, con soli il 10,7 per cento della sua capacità totale. Anche la diga di Maccheronis a Posada, nel Nuorese, e l'invaso di Bau Maugeris in Ogliastra, stanno registrando livelli bassi di acqua, con rispettivamente poco più del 20 per cento e quasi il 31 per cento della loro capacità. Nonostante le piogge delle ultime settimane, queste aree non hanno ricevuto un beneficio significativo e c'è preoccupazione per la stagione estiva imminente. Bisogna continuare a monitorare da vicino la situazione idrica in queste zone e adottare misure precauzionali per garantire un uso sostenibile dell'acqua. (Rsc)