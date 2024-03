Aerospazio: Urso, Fucino sarà principale centro di controllo per costellazione Iris 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Centro spaziale del Fucino è stato individuato in sede europea come “il principale dei tre centri di controllo europeo per la nuova costellazione satellitare Iris 2”. È quanto ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della visita al Centro spaziale del Fucino. “Questo ci consentirà di rafforzare la leadership del centro come teleporto per usi civili”, ha aggiunto Urso, sottolineando come la base spaziale “sarà raddoppiata”. “L’industria e lo spazio sono sempre più importanti per la sicurezza economica e nazionale. Abbiamo ottenuto di ripristinare dopo sette anni la ministeriale sull’industria e sullo spazio, per delineare una politica comune”, ha rimarcato il ministro. “Porteremo in Parlamento la legge quadro sulla space economy nel prossimo mese di aprile perché sia approvata entro l’estate”, ha evidenziato Urso. “Va regolamentato il turismo spaziale, che proprio dall’Italia potrà partire. C’è anche un uso militare dello spazio. La commissione europea dopo l’Italia realizzerà un regolamento europeo sullo spazio. Noi una volta tanto anticiperemo la Commissione”. (segue) (Rin)