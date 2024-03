Aerospazio: Urso, Fucino sarà principale centro di controllo per costellazione Iris 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro si è poi soffermato sulla vicenda Ita Airways-Lufthansa: “Ci aspettiamo che la Commissione europea decida in tempi congrui, a favore di questo progetto. Aspettiamo fiduciosi che ciò avvenga nel più breve tempo possibile. Ita sta andando bene, quindi è un’azienda importante e competitiva che ha bisogno di un partner industriale come Lufthansa. Ci auguriamo che la Commissione Ue prenda atto di questo e, dopo i chiarimenti che Lufthansa ha fornito, possa decidere favorevolmente. Siamo determinati affinché Ita possa continuare a svilupparsi e a crescere”. Infine, Urso ha parlato dell’attività di dossieraggio illecita che sta emergendo in questi giorni, definendola “particolarmente grave”. “L’intromissione avveniva sia nei conti correnti sia nelle mail private, già da diversi anni, condizionando la vita istituzionale del Paese”, ha concluso il ministro, sottolineando la necessità di fare chiarezza. Dopo le audizioni chieste dai magistrati Giovanni Melillo e Giuseppe Cantone a Consiglio superiore della magistratura, commissione Antimafia e Copasir, Urso deciderà se fare lo stesso. (segue) (Rin)