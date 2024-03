Aerospazio: Urso, Fucino sarà principale centro di controllo per costellazione Iris 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Centro spaziale del Fucino “è un’infrastruttura critica del nostro Paese, che garantisce una serie di funzionalità e operatività che riguardano aspetti rilevanti della sicurezza nazionale”, ha detto Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio. Per Franco Ongaro, Chief Space Business Officer di Leonardo, “i servizi satellitari sono la parte più importante della crescita futura della space economy". “Stiamo ultimando la preparazione al nostro Piano industriale che presenteremo il 12 marzo, in cui per la prima volta lo spazio occupa una parte importante. Dall’inizio di quest’anno consolidiamo Telespazio all’interno dei conti dell’azienda”, ha rimarcato Ongaro, secondo cui la costellazione satellitare Iris 2 “farà concorrenza” al sistema di Elon Musk. (segue) (Rin)