Aerospazio: Urso, Fucino sarà principale centro di controllo per costellazione Iris 2 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Sulle tempistiche per la costellazione, Ongaro ha precisato: “In teoria nel 2027, in realtà si arriva sempre” un po’ più avanti, “l’importante è partire”. Il rilancio dell’alleanza con Thales “sta procedendo molto bene. L’accordo che ci permette di consolidare Telespazio è parte di questo dialogo ripartito con Thales. Come tutte le partnership, ci sono cose che vanno molto bene e cose che vanno messe a posto”, ha concluso. L’individuazione del Centro spaziale del Fucino come centro di controllo per la costellazione satellitare Iris 2 "è una cosa importante per il nostro Paese", ha affermato Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia spaziale italiana. Per Valente si tratta di un programma europeo “destinato alle telecomunicazioni sicure” che “avrà un impatto rilevante e notevole per tutti i prossimi anni". (Rin)