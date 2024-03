© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Slovenia Tanja Fajon è stata dimessa oggi dal centro clinico di Lubiana. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Sta" il suo dicastero. Lo stato di salute di Fajon, ricoverata alcuni giorni fa per un'infiammazione ai reni al ritorno da un viaggio a New York, è migliorato, anche se, secondo la raccomandazione dei medici, dovrà restare in congedo per malattia almeno altri due giorni. (Seb)