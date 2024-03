Congo-Kinshasa: Borrell, preoccupati per aumento tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è estremamente preoccupata per l'escalation di violenza nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e per il peggioramento della situazione umanitaria che espone milioni di persone a violazioni dei diritti umani, tra cui sfollamento, privazioni e violenza di genere. È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, a nome dell'Unione europea. "Il rafforzamento militare e l'uso di missili terra-aria e droni avanzati rappresentano un'escalation preoccupante che mette ulteriormente a rischio la situazione, in particolare nei dintorni di Sake e Goma", specifica la dichiarazione approvata al Consiglio dell'Ue. "L'Ue ribadisce il suo fermo sostegno ai processi di Luanda e Nairobi. Non esiste una soluzione militare a questa crisi, ma solo una soluzione politica: questa deve essere raggiunta attraverso un dialogo inclusivo tra Rdc e Ruanda per affrontare le cause profonde del conflitto, con l'obiettivo di attuare le decisioni prese nell'ambito delle iniziative di pace regionali e garantire il rispetto della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi della regione. (segue) (Beb)