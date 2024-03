Congo-Kinshasa: Borrell, preoccupati per aumento tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tabelle di marcia esistenti devono essere attuate; i meccanismi di verifica esistenti devono essere riattivati", continua il testo. L'Ue inoltre condanna l'ultima offensiva dell'M23 e ribadisce la sua ferma condanna delle azioni dei gruppi armati nell'est della Rdc. "Questi gruppi devono cessare tutte le ostilità, ritirarsi dalle aree che occupano e disarmare in conformità con le decisioni prese nell'ambito dei processi di Luanda e Nairobi", continua il testo. L'Ue sottolinea l'obbligo per tutti gli Stati di interrompere qualsiasi sostegno a questi gruppi armati. In particolare, "condanna il sostegno del Ruanda all'M23 e la presenza militare in territorio congolese, e esorta con forza il Ruanda a ritirare immediatamente tutto il suo personale militare dalla Rdc e a porre fine a qualsiasi sostegno e cooperazione con l'M23". L'Unione europea, precisa ancora Borrell nella dichiarazione, esorta vivamente la Rdc e tutti gli attori regionali a porre fine a qualsiasi sostegno e cooperazione con le Fdlr, che hanno le loro radici nel genocidio contro i Tutsi, e con qualsiasi altro gruppo armato. "Tutte le parti devono fare il possibile per proteggere i civili, prevenire le violazioni del diritto internazionale e garantire un accesso sicuro e senza ostacoli all'assistenza umanitaria per tutti coloro che ne hanno bisogno, immediatamente e senza precondizioni". (segue) (Beb)