Congo-Kinshasa: Borrell, preoccupati per aumento tensioni (3)

- L'Unione europea, inoltre, rimane impegnata a sostenere la pace, la stabilizzazione e lo sviluppo sostenibile della Rdc orientale e della regione nel suo complesso. "Ciò include la necessità di affrontare tutte le cause profonde dell'insicurezza e dell'instabilità regionale, tra cui il malgoverno e la corruzione, la mancanza di istituzioni inclusive, l'impunità radicata e l'abuso di potere, la violenta competizione per l'accesso e il controllo della terra e di altre risorse naturali e l'uso di reti illecite per il traffico di risorse naturali, e condanna i recenti attacchi e la disinformazione che ha colpito alcune ambasciate dell'Ue e la Monusco, sottolineando la responsabilità legale di tutti gli Stati di proteggere la sicurezza dei cittadini stranieri, nonché del personale e dei beni delle missioni diplomatiche. (Beb)