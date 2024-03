Forza Italia: promossa mostra fotografica alla Camera su obesità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale dell'obesità, da oggi fino al 12 marzo, su iniziativa dei deputati di Forza Italia Annarita Patriarca, Stefano Benigni, Roberto Pella e del presidente Paolo Barelli, nella Galleria dei presidenti della Camera dei deputati sarà esposta la mostra fotografica dell'associazione Amici obesi onlus, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e accendere i riflettori su questa patologia cronica. E' quanto si legge in una nota. "Siamo felici di accogliere la mostra fotografica dell'associazione Amici obesi nella galleria dei presidenti della Camera dei deputati, a sostegno delle loro attività a supporto dei pazienti affetti da obesità - ha dichiarato l'onorevole Annarita Patriarca, segretario della presidenza di Montecitorio -. L'obesità è una patologia cronica che impatta in modo negativo sulla salute di un italiano su tre e che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito come la 'pandemia del nuovo millennio'. Il nostro impegno per definire nuove strategie di contrasto all'obesità è forte e crediamo che solo tramite la collaborazione tra istituzioni, associazioni pazienti, mondo scientifico e industriale, si possa arrivare a tagliare traguardi importanti". (segue) (Com)